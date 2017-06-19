Первое необычное гастрономическое мероприятие в формате пикника развернулось в парке в Жилгородке. Несмотря на то, что билеты на фестиваль были раскуплены в первые дни продажи, желающих побывать на семейном мероприятии не убавилось.- В первые же дни мы продали 600 билетов, и об окончании продаж заявили заранее. Однако на открытие пришло очень много людей, которых мы просили опускать деньги за вход в благотворительные боксы, так как билетов уже не было. Многие пытались пройти на пикник ухищренными способами - пролезали через ограды и даже через заборы, - рассказал организатор мероприятия Андрей ЛИСТКИН.Мероприятие привлекло большое число желающих своим необычным форматом. На Фестиваль еды "Семейный пикник" пришло порядка 800 человек, вместо 600 ожидаемых. Повара постарались удивить гостей изысканными блюдами, закусками, напитками и десертами. Готовили еду также - на открытом воздухе. Здесь можно было попробовать жареных устриц и даже жареное мороженое.Располагались гости по всему периметру парка, на заранее принесенных покрывалах и пледах. Однако, из-за большого количества гостей очереди за лакомствами убавлялись очень медленно. К примеру, стейки, пиццы, шашлыки и роллы порой приходилось ожидать по 30 - 40 минут. Многие из-за экономии времени предпочитали ограничится пресловутым фастфудом.Пикник продлился с 19.00 до 23.00, так что для постящихся ко времени ифтара были также предусмотрены вода и финики.- Мы собирали средства на лечение и реабилитацию мальчика Димы с диагнозом ДЦП, который каждый год ездит поправлять здоровье в одну из российских клиник. Сумма сбора составила свыше 500 тысяч тенге, это хорошая помощь для родителей мальчика, - поделился Андрей ЛИСТКИН.