Более полумиллиона тенге было cобрано организаторами благотворительного Фестиваля еды в Атырау, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". DSC_1563 Первое необычное гастрономическое мероприятие в формате пикника развернулось в парке в Жилгородке. Несмотря на то, что билеты на фестиваль были раскуплены в первые дни продажи, желающих побывать на семейном мероприятии не убавилось. DSC_1573 - В первые же дни мы продали 600 билетов, и об окончании продаж заявили заранее. Однако на открытие пришло очень много людей, которых мы просили опускать деньги за вход в благотворительные боксы, так как билетов уже не было. Многие пытались пройти на пикник ухищренными способами - пролезали через ограды и даже через заборы, - рассказал организатор мероприятия Андрей ЛИСТКИН. DSC_1550 Мероприятие привлекло большое число желающих своим необычным форматом. На Фестиваль еды "Семейный пикник" пришло порядка 800 человек, вместо 600 ожидаемых. Повара постарались удивить гостей изысканными блюдами, закусками, напитками и десертами. Готовили еду также -  на открытом воздухе. Здесь можно было попробовать жареных устриц и даже жареное мороженое. DSC_1558 DSC_1551 DSC_1569 Располагались гости по всему периметру парка, на заранее принесенных покрывалах и пледах. Однако, из-за большого количества гостей  очереди за лакомствами убавлялись очень медленно. К примеру, стейки, пиццы, шашлыки и роллы порой приходилось ожидать по 30 - 40 минут. Многие из-за экономии времени предпочитали ограничится пресловутым фастфудом. DSC_1560 Пикник продлился с 19.00 до 23.00, так что для постящихся ко времени ифтара были также предусмотрены вода и финики. DSC_1553 - Мы собирали средства на лечение и реабилитацию мальчика Димы с  диагнозом ДЦП, который каждый год ездит поправлять здоровье в одну из российских клиник. Сумма сбора составила свыше 500 тысяч тенге, это хорошая помощь для родителей мальчика, - поделился Андрей ЛИСТКИН. DSC_1566 Камилла МАЛИК