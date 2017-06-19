Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО,за один день было проверено 20 водителей мотоциклов и скутеров, на которых составлено 7 административных протоколов. Из них 3 за управление транспортного средства без соответствующих документов, за уклонение от заключения договора обязательного страхования - 1, за управление транспортным средством без государственных регистрационных номеров - 2, управление транспортным средством без мотошлема - 1. В итоге на штрафстоянку помещено 3 мотоцикла. - Мотоциклы являются участниками большого количества ДТП с тяжелыми последствиями и смертельными исходами. Так, за 5 месяцев 2017 года на в ЗКО было зарегистрировано уже 10 аварий с участием мотоциклистов, в результате которых один человек скончался, а четверо получили различного рода травмы, - отметил начальник МПС ДВД ЗКО Манарбек ГАБДУЛЛИН. Полицейские также отметили, что в соответствии с законом «О дорожном движении» водители, управляющие мотоциклами, скутерами, трициклами, квадроциклами и мопедами с максимальной скоростью свыше 50 км/ч должны иметь при себе водительские удостоверения категории А1 и А.