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В Уральске скончался старейший ветеран ВОВ Семен Данилин

Семен Акимович Данилин ушел из жизни в 105 лет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено пресс-службой РгК "Батыс" В пресс-службе РгК "Батыс" сообщили, что 20 ноября на 105-м году жизни скончался один из самых уважаемых и заслуженных людей нашей области, ветеран Великой Отечественной Войны и Национальной гвардии, кавалер ордена Красной звезды, участник форсирования Днепра, освобождения Украины в составе 143-го Краснознаменного Днепропетровского минометного полка 65-й Красной армии Данилин Семен Акимович. Родился Данилин Семен Акимович 30 сентября 1914 года в селе Марица Л
Дана Рахметова
В Уральске скончался старейший ветеран ВОВ Семен Данилин
Семен Акимович Данилин ушел из жизни в 105 лет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото предоставлено пресс-службой РгК "Батыс" В пресс-службе РгК "Батыс" сообщили, что 20 ноября на 105-м году жизни скончался один из самых уважаемых и заслуженных людей нашей области, ветеран Великой Отечественной Войны и Национальной гвардии, кавалер ордена Красной звезды, участник форсирования Днепра, освобождения Украины в составе 143-го Краснознаменного Днепропетровского минометного полка 65-й Красной армии Данилин Семен Акимович. Родился Данилин Семен Акимович 30 сентября 1914 года в селе Марица Льговского района Курской области. Его рождение отмечено началом Первой мировой войны и тем, что отец его погиб на фронте. Старшего брата Андрея и Семена воспитали бабушка и дедушка. Мать после смерти отца, не выдержав горя рано умерла. После окончания семилетки, поступил в педагогический техникум. Учился успешно. До начала Великой Отечественной войны работал в сельской школе учителем истории. Женился, в 1939 году родилась старшая дочь Галина. Боевой путь отмечен орденом Красной звезды, Орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и юбилейными наградами. Войну Семен Данилин начал от курсанта Брянского военно-политического училища в 1942 году до заместителя батальона по политической части в составе 143-го Краснознаменного Днепропетровского минометного полка 65-й Красной армии. Семен Акимович пешком прошел Великую Отечественную войну, освобождал города Западной Украины, Венгрию, Чехословакию, Польшу и победу встретил в Кенигсберге. Участвовал в битве на Курской Дуге. Был ранен, получил контузию. За участие в бою под Курском был награжден орденом Красной Звезды. После войны домой он вернулся в звании старшего лейтенанта и не захотел расставаться с воинской службой, с погонами. Поэтому продолжил служить во Внутренних войсках МВД в городах Алматы и Караганде, на должности заместителя командира полка Внутренних войск по политической части и вышел на заслуженный отдых в звании полковника в отставке. Последняя занимаемая должность – заместитель командира воинской части 426 Внутренних войск (г.Караганда) по политической части. Выйдя на пенсию, вместе с супругой Анной Павловной переехал к дочери в Уральск. Вместе со супругой воспитали и вырастили трех прекрасных дочерей. Боевой путь отмечен орденом Красной звезды, Орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» и юбилейными наградами. Нужно отметить, что 30 сентября Семен Акимович отметил юбилей, ему исполнилось 105 лет. Ежегодно, по традиции в этот день с утра у него под окнами играл военный оркестр. С поздравлениями к нему приезжал аким ЗКО Гали Искалиев,  аким Уральска Абат Шыныбеков, первый заместитель председателя филиала партии "Nur Otan" Мурат Мукаев и начальник департамента полиции ЗКО Махсудхан Аблазимов. Редакция "МГ" выражает соболезнования родным и близким Семена Акимовича Данилина. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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