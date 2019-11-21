В Уральске скончался старейший ветеран ВОВ Семен Данилин

Семен Акимович Данилин ушел из жизни в 105 лет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено пресс-службой РгК "Батыс" В пресс-службе РгК "Батыс" сообщили, что 20 ноября на 105-м году жизни скончался один из самых уважаемых и заслуженных людей нашей области, ветеран Великой Отечественной Войны и Национальной гвардии, кавалер ордена Красной звезды, участник форсирования Днепра, освобождения Украины в составе 143-го Краснознаменного Днепропетровского минометного полка 65-й Красной армии Данилин Семен Акимович. Родился Данилин Семен Акимович 30 сентября 1914 года в селе Марица Л