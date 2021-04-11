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Социум

В Уральске скончался ветеран ВОВ Хамза Сафин

Ветеран Великой Отечественной войны скончался на 96 году жизни, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Хамза Абдрахманович Сафин - коренной житель Уральска. ушел на фронт добровольцем, по комсомольскому призыву, едва ему исполнилось 17 лет. В декабре 1942 года стал курсантом военно-пехотного училища, уже оттуда был направлен на Юго-Западный фронт, далее воевал на втором Прибалтийском и третьем Белорусском фронтах. Ветеран был трижды ранен, встретил День Победы в госпитале, недалеко от Берлина. Став инвалидом в неполные 20 лет, демобилизовался в феврале 1946-го и, верну
Дана Рахметова
В Уральске скончался ветеран ВОВ Хамза Сафин
Ветеран Великой Отечественной войны скончался на 96 году жизни, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
90-летний ветеран ВОВ Хамза Сафин призвал беречь мир
90-летний ветеран ВОВ Хамза Сафин призвал беречь мир
Фото из архива "МГ" Хамза Абдрахманович Сафин - коренной житель Уральска. ушел на фронт добровольцем, по комсомольскому призыву, едва ему исполнилось 17 лет. В декабре 1942 года стал курсантом военно-пехотного училища, уже оттуда был направлен на Юго-Западный фронт, далее воевал на втором Прибалтийском и третьем Белорусском фронтах. Ветеран был трижды ранен, встретил День Победы в госпитале, недалеко от Берлина. Став инвалидом в неполные 20 лет, демобилизовался в феврале 1946-го и, вернувшись в родной город, почти сразу пошел работать. Хамза Абдрахманович Сафин был награжден орденом «Красной звезды», двумя орденами Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией» и множеством других медалей. В послевоенные годы удостоился звания «Заслуженный строитель КазССР», является Почётным гражданином Уральска, Кавалер орденов «Знак Почёта» и «Парасат». Коллектив газеты "Мой ГОРОД" выражает искренние соболезнования семье и близким Хамзы Сафина. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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