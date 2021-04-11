В Уральске скончался ветеран ВОВ Хамза Сафин

Ветеран Великой Отечественной войны скончался на 96 году жизни, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Хамза Абдрахманович Сафин - коренной житель Уральска. ушел на фронт добровольцем, по комсомольскому призыву, едва ему исполнилось 17 лет. В декабре 1942 года стал курсантом военно-пехотного училища, уже оттуда был направлен на Юго-Западный фронт, далее воевал на втором Прибалтийском и третьем Белорусском фронтах. Ветеран был трижды ранен, встретил День Победы в госпитале, недалеко от Берлина. Став инвалидом в неполные 20 лет, демобилизовался в феврале 1946-го и, верну