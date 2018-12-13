Пожар произошел сегодня, 13 декабря, около 9.00. Загорелся жилой дом в дачном обществе "Вишенка-1". По словам хозяйки дома Ольги, пожар начался внезапно. – Понятия не имею, что могло загореться. Что-то вспыхнуло в прихожей. У нас там ничего нет, ни обогревателей, ни розеток. Открыла дверь в прихожую, а там огонь уже полыхает. В доме печное отопление. Сгорели все вещи, одежда, документы, техника. Разбила окно, вытащила дочь, сама вышла. Идти нам теперь некуда. Даже не знаю, что дальше делать. Дочка переживает, сгорели все учебники и школьные принадлежности, - рассказала Ольга. Выяснилось, что мужчина не смог выбраться из горящего дома самостоятельно и на помощь ему пришел прохожий, который оказался полицейским. – Я приехал в гости к родственникам. Переночевал у них. Утром собирался идти домой. Смотрю - дом горит. Подбежал и увидел, что женщина с ребенком выходят из разбитого окна. Я им помог. Оказалось, в доме еще был человек. Я его вытащил. Не думаю, что сделал что-то героическое. Любой бы на моем месте поступил также, - рассказал 24-летний сотрудник управления полиции города Уральск Асылхан Темирханов. Как сообщили в ДЧС ЗКО, сообщение о пожаре поступило 13 декабря в 9.12 часов. – Горел дачный дом, мебель, бытовая техника и личные вещи в садовом товариществе "Вишенка-1", участок №191. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Время локализации пожара 9.32. Пожар был полностью ликвидирован в 10.26. Причина пожара, сумма и ущерб устанавливаются. На месте работали 2 единицы техники и 11 человек личного состава, - сообщили в ДЧС ЗКО. Следует отметить, что в середине ноября в Уральске прошла республиканская акция "Герои нашего времени". В Уральск тогда съехались полицейские, которые совершили героические поступки. Главной целью акции, по словам организаторов, является пропаганда мужества и героизма, привитие духа патриотизма и любви к Родине. Стоит отметить, что за годы независимости страны при исполнении погибли 780 сотрудников ОВД, свыше 2 тысяч полицейских получили ранения при задержании преступников. Более тысячи сотрудников были награждены государственными наградами за отвагу, 130 из них посмертно.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.