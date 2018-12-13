Иллюстративное фото из архива "МГ" В прокуратуре Атырауской области проведено заседание Консультативного совета, где обсудили итоги работы правоохранительных органов по профилактике мошенничества за 2017 год и 9 месяцев 2018 года. Отмечено, что, несмотря на принимаемые меры, наблюдается рост мошенничества на 11% - с 596 до 661. Только в тэтом году по оконченным уголовным делам потерпевшим причинен ущерб на сумму 276 миллионов тенге, из которых в ходе досудебного расследования возмещено 93 миллиона тенге. В числе наиболее распространенных видов мошенничества - вымогательство через интернет, мобильной связи, а также завладение деньгами потерпевших под предлогом содействия в трудоустройстве, приобретении недвижимости. - К примеру, в феврале житель Уральска по терминалу «Kaspi Bank» перевел жителю Атырауской области сумму в размере 100 тысяч тенге с целью приобретения автозапчастей по интернету. Однако мошенник, получивший денежный перевод, даже и не намеревался осуществить поставку товара, присвоив денежные средства. В настоящее время досудебное расследование прекращено в связи с примирением сторон и возмещением причиненного ущерба, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.