Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, в области проводится активная работа по снижению тарифов на коммунальные услуги. – Вопрос снижения тарифов на комуслуги правительство страны держит на особом контроле. На Совете безопасности глава государства поручил регионам провести работу по снижению тарифных ставок. В то же время при снижении тарифов, качество предоставляемых услуг населению не должно теряться. Работа коммунальных служб должна быть прозрачной, а тарифы – доступными,- отметил аким области Алтай Кульгинов. Коммунальные службы региона высказали намерения о снижении тарифов на услуги. Таким образом, по сообщению управления энергетики ЗКО, ТОО «Батысэнергоресурсы» планирует снизить тариф на электроэнергию для населения на 10%. Также будут снижены тарифы на передачу и распределение электрической энергии на 7%, стоимость электроэнергии на электростанциях на 15%, на тепловую энергию для населения на 3%. - Кроме этого, будет снижен тариф на воду на 10%. Стоит отметить, что в этом году на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды 125 населенным пунктам с населением более 180 тысяч человек выделено порядка 1 млрд тенге. Для жителей этих населенных пунктов питьевая вода реализуется по 40 тенге за 1 кубометр. Раньше стоимость воды варьировалось от 200 до 600 тенге. Будут снижены на 10% услуги по вывозу ТБО компании «Орал Таза Сервис», - сообщили в пресс-службе акима ЗКО. В свою очередь председатели КСК города выразили свою поддержку инициативам главы государства и тоже намерены снизить тарифы за оказываемые услуги. На сегодня жилищный фонд города Уральска состоит из 1222 многоквартирных жилых домов, из которых 830 домов обслуживают 108 КСК. В 133 домах выбраны старшие по дому, а в 259 домах действует совместное управление, также функционируют пять сервисных компаний, которые обслуживают 87 домов. – Мы поддерживаем инициативу президента страны и начиная с января 2019 года будем снижать тарифы до 10%. Скоро мы оповестим жителей города, которые должны обрадоваться таким новостям, – заявил руководитель сервисной компании ТОО «КазБатысСервис» Нурлан Рахымжанов. На сегодня средний размер тарифа за эксплуатационные услуги КСК составляет 25,45 тенге. Из 108 КСК в 85 тариф варьирует от семи тенге за квадратный метр до 65 тенге, в зависимости от перечня предоставляемых услуг. В остальных 23 КСК оплата за коммунальные услуги ведется на договорных обязательствах с собственниками квартир. Лифтовые компании Уральска со следующего года также будут снижать свои тарифы на 300 тенге. На сегодняшний день шесть организаций обслуживают 296 лифтовых хозяйств областного центра. – Главный приоритет в работе для нас – забота о потребителях, ведь практически каждый житель города пользуется нашими услугами. Поэтому мы приняли решение снизить тарифы на обслуживание лифтов, что ни в коем случае не повлияет на качество предоставляемых услуг, – подчеркнул директор ТОО «Алибилифт» Алиби Айталиев.