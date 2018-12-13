- За 9 месяцев проведено 147 профмероприятий, в которых приняли участие более 5,5 тысяч учащихся 88 школ и 26 предприятий. Регулярно проводятся экскурсии на производства. По нашей инициативе ежеквартально организуется областной День профориентации на базе одного из колледжей. Знакомим старшеклассников с учебными заведениями ТиПО, востребованными профессиями. Совместно с «Назарбаев Интеллектуальной Школой» выпущен сборник методических разработок по профориентационной работе в школе: «Успешный выбор профессии». Отделом развития человеческого капитала разработана методичка «В помощь выпускнику школы» (для 9 классов), «Алгоритм действий для определения будущей профессии», - рассказала начальник отдела развития человеческого капитала палаты предпринимателей ЗКО Айгуль Куспанова. Чтобы данная работа была системной и отвечала требованиям времени, по словам специалистов, на базе Дворца школьников и молодежи необходимо открыть Областной центр профориентации. - Это позволит учащимся на более ранней стадии понять свое профессиональное предназначение, создаст необходимые условия в выявлении профессиональных интересов, окажет содействие в информационно-методической и психологической помощи учащейся молодежи, положительно скажется на популяризации рабочих профессий, - отметила Айгуль Куспанова. Предполагается, что Центр будет работать совместно с управлением образования, управлением координации занятости и соцпрограмм, управлением по вопросам молодежной политики. Кроме школьников, получить профориентационную помощь и пройти диагностику смогут безработные и самозанятые молодые люди. В центре также предусмотрен зал успешных людей, где предприниматели и известные личности будут проводить мастер-классы, тренинги, встречи. Здесь же можно будет получить консультацию по открытию своего дела. По словам специалистов, среди ожидаемых результатов от реализации проекта не только содействие в выборе профессии, но также планомерное закрытие потребности в кадрах. Предложение по открытию Центра профориентации вынесено на рассмотрение соответствующих госорганов и направлено в НПП «Атамекен».Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.