Фото из архива "МГ" Но выделенных средств недостаточно, утверждают перевозчики. Почти вся сумма субсидий у них ушла на то, чтобы оформить документы на приобретаемый транспорт. В отделе пассажирского транспорта и автодорог проинформировали, что в этом году субсидии были выделены всем перевозчикам города. На это ушло 169 млн тенге из бюджета города. Перевозчикам выплатили 10% от суммы, которая была потрачена на приобретение новых автобусов. - В прошлом году на субсидии было выделено 38 млн тенге, в этом – 169 млн. Были приобретены 35 новых автобусов, - сообщил и.о. руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральска Айдар Менеев. Порядка 50 млн из этих денег получили в ТОО "УралТехСервис". Правда, взамен предприятию пришлось закупить 15 новых автобусов "Вектор" российского производства. Сумма кредита - около 350 млн тенге. Но это еще не все. - Мы заключили договор. По прибытию автобусов в Уральск нам пришлось заплатить 31 млн тенге НДС по импорту. Кроме того, в Казахстане в этом году ввели утилизационный сбор. За 15 автобусов сумма составила 18 млн тенге. Бюджетные субсидии были потрачены на оформление документов, чтобы запустить новые автобусы на линию, - отметил директор ТОО «УралТехСервис» Александр Баклан. Стоит отметить, что в 2019 году в Уральске планируют закупить более 100 новых автобусов.