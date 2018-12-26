В Геологском сельском округе в настоящее время активно решается проблема с освещением улиц. Буквально на днях завершился проект по установке светодиодных фонарей во дворах 62 жилых домов поселка Геолог. - Освещение во дворах мы провели буквально за две недели за счет сэкономленных средств из местного бюджета. Подрядной организацией, выполнявшей работы по установке фонарей на домах, выступило ИП «Бекжан», - рассказал аким Геологского сельского округа Куандык Жакиялиев. В рамках проекта было закуплено 35 пятидесяти ваттных и 75 стоваттных светодиодных энергосберегающих ламп. Они были установлены на фасадах домов и социальных учреждений. -В 2018 году в рамках государственно-частного партнерства в Геологском сельском округе было проведено 3,3 км уличного освещения с охватом пяти улиц. В новом году мы планируем осветить также в рамках ГЧП дополнительно еще 6 улиц, - пояснил Куандык Жакиялиев. Отметим, что проект "Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в Атырау" реализуется в рамках государственно-частного партнерства, начиная с 2017 года. В 2019 году в рамках двух дополнительных проектов ГЧП планируется обеспечить освещением 192 улиц города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.