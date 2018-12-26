По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается снег с дождем. Температура воздуха днем составит -5 градусов, ночью -10. В Атырау также прогнозируют снег с дождем. Днем 4 градуса мороза, ночью -8. 5 градусов тепла ожидается днем в Актау. Ночью столбики термометров опустятся до +3 градусов. Здесь также ожидается снег с дождем. В Актобе синоптики прогнозируют 6 градусов мороза днем, и 13 градусов мороза ночью.