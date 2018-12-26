Иллюстративное фото из архива "МГ" В распространенном сообщении говорится, что трасса закрыта из-за сильной метели. Кроме того, служба спасения также предупредила, что 27 декабря объявлено штормовое предупреждение. - В ЗКО угроза усиления ветра с порывами до 17-22 м/с, ожидается сильный туман, угроза сильной метели и гололеда, - говорится в распространенном сообщении. Позже из-за гололеда закрыли автодороги Уральск-Кирсаново, а также Таскала-Аккурай-Болашак. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.