Сегодня, 26 декабря, филиалом некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Атырауской области был открыт цифровой центр обслуживания населения. В Digital ЦОНе государственные услуги представлены полностью в автоматизированном виде без участия операторов. Установленные во всех компьютерах интерактивные помощники выполняют роль IT-консультантов для местных жителей. В цифровом ЦОНе, являющимся новым вариантом предоставления государственных услуг, граждане отправляют заявления через установленные пункты общественного доступа, секторы самообслуживания «Connection point». - Наша цель – повышение цифровой грамотности населения. Если сейчас внедряется получение государственных услуг самостоятельно без обращения к специалистам, то в будущем необходимо претворять в жизнь получение всех услуг при помощи смартфонов и планшетов, - отметил заместитель директора филиала Турлан Нуржанов. Если в 2018 году Филиалом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Атырауской области было оказано 1 млн 50 тысяч услуг, из них 565 тысяч услуг (54%) было оказано в электронном виде. Ерлан ОМАРОВ