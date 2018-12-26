В Digital ЦОНе государственные услуги представлены полностью в автоматизированном виде без участия операторов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 26 декабря, филиалом некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Атырауской области был открыт цифровой центр обслуживания населения. В Digital ЦОНе государственные услуги представлены полностью в автоматизированном виде без участия операторов. Установленные во всех компьютерах интерактивные помощники выполняют роль IT-консультантов для местных жителей. В цифровом ЦОНе, являющимся новым вариантом предоставления государственных услуг, граждане отправляют заявления через установленные пункты общественного доступа, секторы самообслуживания «Connection point». - Наша цель – повышение цифровой грамотности населения. Если сейчас внедряется получение государственных услуг самостоятельно без обращения к специалистам, то в будущем необходимо претворять в жизнь получение всех услуг при помощи смартфонов и планшетов,  - отметил заместитель директора филиала Турлан Нуржанов. Если в 2018 году Филиалом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Атырауской области было оказано 1 млн 50 тысяч услуг, из них 565 тысяч услуг (54%) было оказано в электронном виде. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Ерлан ОМАРОВ