8-летняя Балауса борется с редким заболеванием и нуждается в лечении за границей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам мамы девочки Ботагоз, с помощью неравнодушных людей удалось собрать средства на лечение. 14 декабря этого года Балауса приехала из Самары, где прошла курс реабилитации. Однако 14 января 2019 года их снова ждут на очередной курс лечения, стоимость которой многодетная семья самостоятельно собрать не может. – Следующий курс лечения стоит 200 тысяч тенге. Проживание и питание в эту сумму не входят. Мы должны находиться там 20 дней. На это нам нужно еще 130 тысяч тенге. Кроме этого, Балауса нуждается в специальном питании. Она у нас на безглютеновой диете. Это будет стоить еще 170 тысяч тенге. Конечно, мы рады, что врачи из Самары согласились взяться за лечение нашей девочки. Но нам самим такую сумму просто не собрать. Просим всех неравнодушных граждан помочь нам. Без вас мы не справимся. Подержите, пожалуйста, нашу семью, - говорит Ботагоз. - После первого курса лечения Балауса стала намного спокойнее, начала отвечать на вопросы, также она может назвать свое имя без ошибок. У нее появился интерес к игрушкам и пропала агрессивность. Однако девочке необходимо пройти несколько курсов лечения. Напомним, с детства Балауса страдает редким заболеванием целиакия (мультифакториальное заболевание, нарушение пищеварения, вызванное повреждением ворсинок тонкой кишки некоторыми пищевыми продуктами, содержащими глютен - прим. автора). Из-за этого заболевания она не может есть обычную еду. Балауса должна соблюдать безглютеновую диету. Продукты без глютена семья заказывает из Алматы и стоят они недешево. К тому же девоччка страдает задержкой психического развития и у нее диагностирована гидроцефалия головного мозга. Нужно отметить, что в семье семеро детей. Трое из них уже ходят в школу. Муж Ботагоз летом потерял работу, подрабатывал на калымах. Сейчас он снова устроился на работу, однако такую сумму самостоятельно семья собрать не могла.
Kazkom 5578 3427 1723 0095. ИИН 850623351503. Халык банк 4390878218355443 Киви-кошелек 87058218568 Каспи голд 5169 4931 6155 9375  ИИН 851124451381   
