В данный момент проводятся необходимые пожарно-технические экспертизы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 25 декабря т.г. в гАктобепроизошло возгорание в одной из квартир многоэтажного дома в 12 микрорайоне, в результате чего погибли двое малолетних детей. В пресс-службе дапартамента полиции Актюбинской области сообщили, что по факту пожара проводится досудебное расследование. Назначена пожарно-техническая и все необходимые судебные экспертизы. - По предварительным данным, очаг распространения огня находился в кухне, источником огня стала духовая печь, оставшаяся включенной. В связи с чем убедительно просим жителей области не оставлять детей без присмотра и строго соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании бытовыми приборами, - пояснили в пресс-службе полиции. Напомним, при пожаре квартиры на 4 этаже 10-этажного дома погибли двое детей шести и трех лет.