Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции ЗКО Болат Исаков, в 2018 году советом по этике проведено 12 заседаний, на которых рассмотрено 64 вопроса, из которых 43 вопроса профилактического характера, 21 - это дисциплинарные дела. – Из рассмотренных 43 вопросов профилактического характера 12 были итогами анализа коррупционных рисков, 15 вопросов - итоги работы госорганов по профилактике нарушений законодательства о государственной службе и противодействию коррупции, шесть - результаты деятельности уполномоченных по этике, четыре вопроса касались результатов деятельности дисциплинарных комиссий госорганов и пять иные вопросы, - рассказал Болат Исаков. Вместе с тем на заседаниях совета были рассмотрены вопросы по защите трудовых прав госслужащих. Это вопросы по искоренению практики переработок государственных служащих, работы в выходные и праздничные дни, своевременности выплат социальных пособий. – Как вы знаете, вопрос незаконных переработок госслужащих является весьма актуальным. К административной ответственности в виде штрафа привлечены два должностных лица Акжайыкского района. Руководитель аппарата акима района и руководитель отдела ЖКХ были привлечены к ответственности по части 3 статьи 87 КоАП РК "Нарушение требований трудового законодательства РК по оплате сверхурочной работы" и должны будут выплатить штраф в размере 30 МРП каждый. Эта работа нами будет продолжена, - отметил Болат Исаков. Как рассказал Болат Исаков, в 2018 году в ЗКО государственными служащими было подано восемь заявлений на сдачу 13 подарков, общая стоимость которых составляет 40 тысяч тенге. – Госслужащий при исполнении своих обязанностей не имеет право принимать подарки. В случае если ему все-таки был вручен подарок, то он в течение семи дней должен сдать эти подарки в специальный фонд. В текущем году в нашей области было сдано 13 подарков на сумму 40 тысяч тенге. Есть специальная процедура сдачи презентов. Департамент приглашает независимых оценщиков. Сдавшему предлагается выкупить подарок. Если он отказывается, то вещь выставляется на торги. В прошлом году была проведена обширная работа. Тогда госслужащими были сданы подарки на сумму 250 тысяч тенге, - отметил Болат Исаков.