Иллюстративное фото из архива "МГ" Водитель, управлявший автомобилем марки «УАЗ-31519», на трассе Атырау-Астрахань возле села Тущыкудык выехал на встречную полосу и столкнулся с «Hyndai Accent», за рулем которого была женщина. - Долго не думая, нарушитель оставил место ДТП. Дело в отношении автолюбителя было рассмотрено в административном порядке. Постановлением суда виновник ДТП был признан виновным по ч.3 ст.611 КоАП Республики Казахстан "Невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием". Ему назначено административное наказание в виде штрафа на сумму 168 350 тенге, - сообщили в пресс-службе Исатайского районного суда.

Постановление суда не вступило в законную силу.

