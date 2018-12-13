Фото с сайта informburo.kz Национальный перевозчик АО "Пассажирские перевозки" изменил маршрут поезда №049/050 сообщением Уральск – Алматы-2. С 2 января 2019 года поезд будет ездить через Караганду, Астану и Тобол, без заезда в Костанай. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Поезд будет отправляться в путь через день. Ранее состав из Уральска в Алматы проезжал через Южный Казахстан. "В южные регионы у нас тяга в основном на тепловозах, а в северных направлениях – электровозы. В целях экономии мы поменяли данный маршрут", – рассказали в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки". С 9 декабря АО "Пассажирские перевозки" запустило новый международный пассажирский маршрут №363/364 сообщением Караганды – Томск. В день отправления первого поезда по новому маршруту были проданы все билеты.