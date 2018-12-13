Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

11 декабря в столице прошло торжественная церемония награждения победителей. В номинации "Лучший район по республике в рейтинге регионов и городов по легкости ведения бизнеса" был признан Теректинский район ЗКО. Награду акиму района Адилю Жоламанову вручил глава государства. Вручение премии состоялось в ходе общенационального телемоста "Вторая пятилетка индустриализации. Сделано в Казахстане". Теректинский район был признан лучшим среди 232 районов Казахстана. Стоит отметить, что в номинации "Лучшее предприятие производственного назначения" было признано ТОО "Уральская торгово-промышленная компания". В номинации «Лучшее предприятие производственного назначения» среди малого предпринимательства победило ТОО «Уральская торгово-промышленная компания». Выяснилось, что Западно-Казахстанская область занимает третье место после городов Алматы и Астаны по доле малого и среднего бизнеса в структуре валового регионального продукта. А вклад МСБ в валовый региональный продукт составляет 40%. А в рейтинге легкости ведения бизнеса "КазЕвропа" наш регион занимает четвертую строчку среди 17 регионов страны. Как отметил аким ЗКО Алтай Кульгинов, в регионе ведется активная работа для улучшения бизнес-климата. – Мы создаем открытый акимат. Принимаем бизнесменов на базе НПП "Атамекен". Наши институты поддержки бизнеса активно работают. Благодаря этому в рейтинге по легкости ведения бизнеса по республике мы заняли четвертое место, по объему МСБ в структуре ВРП наш регион занимает третье место. Это все благодаря поддержке государства. Мы ломаем старые стереотипы, когда чиновники не идут на встречу. Эти стереотипы уже отходят. Мы создаем открытый государственный аппарат, снимаем барьеры, поддерживаем бизнес. Для этого есть все условия. Мы в этом направлении правильно работаем и должны держать эту высокую планку. Будем и дальше поддерживать бизнес и добросовестных предпринимателей. Ведь именно предприниматели создают рабочие места. Всех бизнесменов нашего региона мы призываем к активной работе. Главное, чтобы они вовремя платили налоги и не нарушали закон. Об стальном позаботиться государство. У нас теперь появились новые задачи. Ведь наш президент поручил нам увеличивать экспорт, поднять обрабатывающую промышленность. По итогам 11 месяцев 2018 года показатель обрабатывающей промышленности повысилась на 17%. Но мы не будем на этом останавливаться. Ведь нам есть еще над чем работать, - заявил Алтай Кульгинов.