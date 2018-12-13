В данный момент в области работают без малого 100 теплиц. Еще два года назад их было в полтора раза меньше. Аграрии отмечают, что применение современных технологий позволяет собирать до 20 кг овощей с одного квадратного метра. В области культивируют тепличные огурцы, помидоры и различную зелень - укроп, петрушку, лук. - Площадь теплиц в регионе составляет более 67,5 тысячи квадратных метров. В первом культурообороте было собрано 457 тонн овощей и зелени. Во втором, по нашим подсчетам, будет собрано около 316 тонн, - рассказал главный специалист управления сельского хозяйства Тилжан Исмагулов. Одна из самых больших теплиц действует в Уральске. Ее площадь сравнима с размерами футбольного поля. Чиновники отмечают, что сейчас ставка делается на увеличение объема собственной продукции. - В следующем году планируем построить еще три большие теплицы. По одной уже завершены земляные работы. Также до нового года продолжится проведение сельхозярмарок. 22 и 29 декабря мы проведем предновогодние праздничные ярмарки, - отметил руководитель управления сельского хозяйства ЗКО Берик Есенгалиев. Стоит отметить, что на сельскохозяйственных ярмарках овощи можно купить дешевле на 10-15%, чем на рынке.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.