Сегодня стали известны имена победителей молодежной премии «Лидер года-2017». Обладателей главной ежегодной молодежной премии поздравил аким области Алтай Кульгинов. Как рассказали организаторы мероприятия, конкурс проводится с 2008 года и главной его целью является определение молодых людей с высоким уровнем профессионализма в своих отраслях. Благодаря данному конкурсу, ежегодно определяются имена активной молодежи области, студентов, руководителей организаций, лидеров, молодых специалистов, выявляется их вклад в развитие страны, их достижения. Стоит отметить, что за 10 лет проведения конкурса награждены более 550 лучших представителей молодежи: это 165 лауреатов, 380 дипломантов. Поздравляя победителей главной молодежной премии года, аким области отметил, что, выбирая лучших из лучших, жители Приуралья высказывают таким образом победителям доверие. - Все, кто признан лучшим в своей отрасли, показал свои достижения и успехи на деле. Это молодые люди, которые интересны, в чем-то уникальны и, несомненно, известны большинству молодых жителей области. В соответствии с задачами, указанными в программе президента страны Нурсултана Назарбаева «Рухани жаңғыру», многие работы проводятся в области с участием данных организаций. Мы рады, что наша молодежь не стоит на месте, – отметил аким области, поздравив присутствующих с Днем Независимости РК. Победителей «Лидер года» в этом году определили по 12 номинациям. По результатам конкурса в номинации «Лучший молодой лидер» была признана студентка 4 курса ЗКАТУ им.Жангир хана Молдир Сапар. Лучшим студентом стала студентка ЗКГУ им.М.Утемисова, отличница учебы, победительница различных бизнес-проектов Зердегуль Мусирепова. Лучшим молодым учителем стал учитель Таскалинского лицея "Сəулет" Марс Максот, ученики которого являются победителями различных конкурсов по робототехнике. Звания «Лучший молодой ученый» был удостоен магистрант 1 курса ЗКАТУ им.Жангир хана Серик Бакиев. Номинацию «Лучший представитель творческой молодежи» получил актер областного драматического театра им. А. Н. Островского Руслан Джумахметов. В номинации «Лучший молодой врач» был награжден Тимур Бавгашев, который работает в областном кардиологическом центре и проводит операции на открытом сердце. Номинации «Лучший молодой спортсмен» удостоены мастера спорта по шорт-треку РК Анита Нагай и Нурберген Жумагазиев. Среди молодых журналистов лучшей стала корреспондент телеканала "Ақжайық" Нина Павлычева. Лидером школы стала ученица 11 класса СОШ №20, победительница различных конкурсов Камила Адилова. Также в этот вечер были вручены специальные номинации. Так, номинации «За мужество и отвагу» был удостоен спасатель ДЧС ЗКО Рустем Губашев, который в этом году принял участие в 169 срочных выездах для спасения людей. Номинацию «Милосердие» вручили Абзалу Адилову, 25-летнему юноше из села Алмалы Акжайыкского района, который подарил свою почку незнакомой девушке из Шымкента, чтобы спасти ее жизнь. Звания «Прорыв года» был удостоен продюсер известного мирового певца Димаша Кудайбергенова, организатор авторского благотворительного проекта "Гранд бал" Алпамыс Шаримов. Получив статуэтку "Прорыв 2017 года" из рук акима области Алтая Кульгинова, Алпамыс отметил, что посвящает свою награду памяти ушедшего недавно из жизни молодого педагога ЗКГУ им.М.Утемисова Мейрама Исатаева. Также в ходе вечера одаренным студентам были вручены образовательные гранты акима области. Как отметил Алтай Кульгинов, такие гранты получат 190 молодых людей.