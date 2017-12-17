Он сменил на этом посту 58-летнего Вахида Масудова, который тренировал уральцев с июля 2016 года. Владимир Мазяр известен по работе с ФК «Сталь», которую по результатам сезона 2013/14 вывел из второй лиги в первую лигу Украины, а затем и в Премьер-лигу. Новый наставник «Акжайыка» в качестве нападающего на родине сменил 12 клубов, среди которых были "Днепр" и киевское "Динамо", где он в основном играл за дубль. Также он известен по выступления за азербайджанский "Симур" и "Стандарт". Ассистентом Мазяра стал Эдуард Столбовой, который провел в Казахстане семь лет игровой карьеры, а с 2011 по 2015 год работал в уральском клубе тренером вратарей. Отметим, что аким ЗКО Алтай Кульгинов заявил о том, что бюджет «Акжайыка» может быть сокращен. Сейчас он составляет около одного миллиарда тенге. Эти деньги тратятся как на основную команду, так и на дублирующую, а также юношеские и детские коллективы. Масудов, которого прочат в тренеры карагандинского «Шахтера», отметил, что с таким бюджетом очень сложно выполнить задачу по сохранению места в Премьер-лиге.