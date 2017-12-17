Иллюстративное фото с сайта babyblog.ru Ежегодно 16 декабря во всех родильных домах Атырауской области стало доброй традицией поздравлять мам и малышей с рождением в День Независимости. По словам представителей управления здравоохранения региона, в этот день для всех рожениц и их малышей были подготовлены подарки и поздравления от представителей акиматов и работников медицинских учреждений. - Самое главное, что здоров мой малыш. У меня родился мальчик. И конечно же, вдвойне приятно, что он появился на свет в такой день, важный для всей нашей страны, - поделилась радостью роженица Алма НИГМЕТОВА.