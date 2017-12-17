Выяснилось, что заказчик КГУ "Спортивный клуб "Мунайшы" отказался принимать объект из-за его полного несоответствия технической спецификации. Согласно договору, время строительства скейт-площадки должно было занять 30 дней после регистрации в казначействе, однако к указанной дате площадку построить не успели. - Более того, согласно техспецификации, каркас площадки должен быть изготовлен из дерева, однако исполнитель ТОО "Ерасыл Курылыс KZ" сделал каркас металлическим, что небезопасно для жизни. Покрытие в парке должно быть изготовлено из влагостойкой фанеры с ламинорованным антискользящим покрытием. Мы же когда приехали принимать объект, увидели, что покрытие состоит из простой невлагостойкой фанеры, которая в три раза дешевле указанной в техспецификации, что еще раз может сказаться на безопасности людей, - сообщило руководство КГУ "Спортивный клуб "Мунайшы". Отметим, что организатором конкурса "На приобретение и монтаж скейт-парка" выступает городской финансовый отдел. Сам конкурс был проведен в сентябре текущего года, стоимость проекта, согласно договору, должна составлять 16 миллионов тенге. - Несколько дней назад мы подали исковое заявление в суд на недобросовестного поставщика, так как объект совершенно небезопасен для жизни, потому что выполнен из некачественных материалов. Новая скейт-площадка должна была стать хорошим подарком для жителей Атырау ко Дню Независимости, ведь мы намеревались подарить горожанам качественный спортивный объект. Но идею строительства скейт-парка мы не оставим и обязательно воплотим ее в следующем году, - сообщили заказчики.