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Происшествия Социум

В Уральске спасатели сняли девушку с забора

Необычное спасение девушки произошло сегодня, 4 июня, в 6 микрорайоне рядом с кафе «Трактир». Иллюстративное фото с сайта www.imenno.ru - В 6 часов утра к нам поступил вызов, на который выехали спасатели нашего отряда, - говорит главный спасатель оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО Динара АКМУХАНОВА. - Как оказалось, девушка решила перелезть через забор из металлических прутьев. Видимо, по неосторожности наткнулась на один из прутьев, который глубоко воткнулся ей в левое бедро. Прибыв на место, наши спасатели аккуратно перерезали прут и девушку передали в руки врачей скорой помощи. Как соо
Marat
В Уральске спасатели сняли девушку с забора
Необычное спасение девушки произошло сегодня, 4 июня, в 6 микрорайоне рядом с кафе «Трактир».
Иллюстративное фото с сайта www.imenno.ru
Иллюстративное фото с сайта www.imenno.ru
 Иллюстративное фото с сайта www.imenno.ru - В 6 часов утра к нам поступил вызов, на который выехали спасатели нашего отряда, - говорит главный спасатель оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО Динара АКМУХАНОВА. - Как оказалось, девушка решила перелезть через забор из металлических прутьев. Видимо, по неосторожности наткнулась на один из прутьев, который глубоко воткнулся ей в левое бедро. Прибыв на место, наши спасатели аккуратно перерезали прут и девушку передали в руки врачей скорой помощи. Как сообщили сотрудники городской станции скорой медицинской помощи, на помощь к потерпевшей выезжала бригада № 11, которая оказала первую помощь и отвезла в травмпункт областной больницы, откуда после необходимой обработки пациентку отпустили домой на амбулаторное лечение.
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