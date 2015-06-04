В Уральске спасатели сняли девушку с забора

Необычное спасение девушки произошло сегодня, 4 июня, в 6 микрорайоне рядом с кафе «Трактир». Иллюстративное фото с сайта www.imenno.ru - В 6 часов утра к нам поступил вызов, на который выехали спасатели нашего отряда, - говорит главный спасатель оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО Динара АКМУХАНОВА. - Как оказалось, девушка решила перелезть через забор из металлических прутьев. Видимо, по неосторожности наткнулась на один из прутьев, который глубоко воткнулся ей в левое бедро. Прибыв на место, наши спасатели аккуратно перерезали прут и девушку передали в руки врачей скорой помощи. Как соо