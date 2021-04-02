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Социум

В Уральске субботники будут проводить два месяца подряд

В последний раз власти проводили субботник в городе в сентябре 2019 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель акима Уральска Мирас Мулкай, с 1 апреля по 1 июня в Уральске пройдет двухмесячник по санитарной очистке, озеленению и благоустройству города. В рамках этого двухмесячника будет проводиться работа по очистке территории, по покраске фасадов зданий, покосу травы, очистке арыков и посадке деревьев. - Я призываю всех горожан ответственно подойти к этому. Этот субботник первый с сентября 2019 года. Вы знаете, что субботники
Дана Рахметова
В Уральске субботники будут проводить два месяца подряд
В последний раз власти проводили субботник в городе в сентябре 2019 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Более пяти тысяч человек вышли на субботник в ЗКО
Более пяти тысяч человек вышли на субботник в ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель акима Уральска Мирас Мулкай, с 1 апреля по 1 июня в Уральске пройдет двухмесячник по санитарной очистке, озеленению и благоустройству города. В рамках этого двухмесячника будет проводиться работа по очистке территории, по покраске фасадов зданий, покосу травы, очистке арыков и посадке деревьев. - Я призываю всех горожан ответственно подойти к этому. Этот субботник первый с сентября 2019 года. Вы знаете, что субботники в 2020 году не проводились из-за пандемии. Мероприятие согласовано с департаментом санитарно-эпидемиологического контроля, оно будет проводиться на открытой территории, на свежем воздухе, - сообщил Мирас Мулкай. При городском акимате создан штаб по проведению субботника, куда входят все структурные подразделения акимата Уральска, областные управления, коммунальные службы города, а также областные структуры лесхоза и ассоциации собственников квартир. - Мы в процессе субботника будем давать предписания на благоустройство прилегающей территории согласно ст. 505 КаАП РК. В случае неисполнения предписания предприятиями и субъектами малого и среднего бизнеса мы будем каждый вопрос выносить на заседание штаба. Каждое предприятие, я думаю, проявит ответственность, - заявил Мирас Мулкай, отметив, что горожане также должны принять участие в субботнике. Руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД г. Уральск Жандос Дуйсенгалиев объяснил, что для удобства проведения субботников город схематически поделен на 20 участков. - Собранный мусор необходимо оставлять вдоль дорог. Он будет вывезен с городских улиц силами ТОО «Жайык Таза Кала» и ТОО «Орал Таза Сервис». Прием твердо-бытовых отходов на полигоне и сухого мусора на карьере «Асан» в дни проведения субботников будет производиться бесплатно, - сообщил Жандос Дуйсенгалиев. Стоит отметить, что первый субботник будет проведен в субботу, 3 апреля, в 9.00. В пресс-службе акимата города уточнили, что жители города должны убрать прилегающую к их домам территорию. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
субботник

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