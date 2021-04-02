В Уральске субботники будут проводить два месяца подряд

В последний раз власти проводили субботник в городе в сентябре 2019 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель акима Уральска Мирас Мулкай, с 1 апреля по 1 июня в Уральске пройдет двухмесячник по санитарной очистке, озеленению и благоустройству города. В рамках этого двухмесячника будет проводиться работа по очистке территории, по покраске фасадов зданий, покосу травы, очистке арыков и посадке деревьев. - Я призываю всех горожан ответственно подойти к этому. Этот субботник первый с сентября 2019 года. Вы знаете, что субботники