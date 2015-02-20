В областном суде ЗКО состоялся круглый стол, на которым служители Фемиды, прокуроры, врачи и полицейские рассказали о проблемных вопросах применения нового Кодекса об административных правонарушениях по правонарушениям на транспорте, сообщила пресс-секретарь областного суда Гульмира КЕНЖЕГАЛИЕВА. kruglyistol Как отметил  председатель специализированного административного суда г.Уральска Галымжан ИЩАНОВ, «полуторомесячная практика применения нового КоАП РК высветила ряд проблемных и неурегулированных вопросов, а также недостатки, упущения в ряде вопросов взаимодействия  и организации сбора материалов и составления протоколов». Так, по его словам, только за январь 2015 года в специализированный административный суд г.Уральск поступило 914 административных дела, из которых было рассмотрено 762, вынесено постановлений о наложении административного взыскания - 706, постановлений о прекращении административного дела - 56. При этом по различным нарушениям, допущенным при привлечении граждан к адмответственности, судом внесено 11 частных постановлений в адрес ДВД и одно - в адрес управления здравоохранения ЗКО. В ходе встречи был сделан анализ ошибок при применении нового законодательства сотрудниками дорожной полиции. Особое внимание уделено недостаткам и нарушениям порядка проведения медицинского освидетельствования на предмет употребления алкоголя и наркотиков в подразделениях управления здравоохранения, предупреждению коррупционных проявлений. - Анализ поступающих и рассмотренных в последнее время специализированным административным судом г.Уральска  дел по статьи 608 ч.1 нового КоАП РК (ст.467 ч.1 старого КоАП) показывает, что особенно с начала 2015 года наметилась тенденция к значительному росту числа представляемых в суд повторных заключений о трезвости, проведенных в СЛПУ медицинском освидетельствовании, проведенных в течение установленных двух часов после первичного, которые противоречили первым медицинским заключениям наркологов, - отметил Галымжан ИЩАНОВ. В итоге собравшиеся выработали рекомендации, касающиеся качественного составления административных материалов, проведения освидетельствовании, а также устранения предпосылок, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, исключению волокиты и нарушений конституционных прав граждан.