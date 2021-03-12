В Уральске теннисный центр передали в доверительное управление

Торги по передаче теннисного центра в частные руки состоялись 10 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Согласно условиям конкурса, гарантийный взнос составлял 20 901 510 тенге. Срок доверительного управления – 7 лет, с сохранением профиля деятельности предприятия в течение срока договора доверительного управления. Стоит отметить, что на владение теннисным центром претендовали два предпринимателя. В итоге центр передали ТОО «MODERN SPORTS». Руководитель ТОО «MODERN SPORTS» Салават Кабулов объяснил, что договор до сих пор не подписан, поэтому какие-либо комментарии он пока давать не