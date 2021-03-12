Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В Уральске теннисный центр передали в доверительное управление

Торги по передаче теннисного центра в частные руки состоялись 10 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Согласно условиям конкурса, гарантийный взнос составлял 20 901 510 тенге. Срок доверительного управления – 7 лет, с сохранением профиля деятельности предприятия в течение срока договора доверительного управления. Стоит отметить, что на владение теннисным центром претендовали два предпринимателя. В итоге центр передали ТОО «MODERN SPORTS». Руководитель ТОО «MODERN SPORTS» Салават Кабулов объяснил, что договор до сих пор не подписан, поэтому какие-либо комментарии он пока давать не
Дана Рахметова
В Уральске теннисный центр передали в доверительное управление
Торги по передаче теннисного центра в частные руки состоялись 10 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Теннисный центр в Уральске передали в доверительное управление
Теннисный центр в Уральске передали в доверительное управление
Согласно условиям конкурса, гарантийный взнос составлял 20 901 510 тенге. Срок доверительного управления – 7 лет, с сохранением профиля деятельности предприятия в течение срока договора доверительного управления. Стоит отметить, что на владение теннисным центром претендовали два предпринимателя. В итоге центр передали ТОО «MODERN SPORTS». Руководитель ТОО «MODERN SPORTS» Салават Кабулов объяснил, что договор до сих пор не подписан, поэтому какие-либо комментарии он пока давать не будет. Однако он отметил, что намерен развивать теннисный спорт в области. В конкурсе также принимал предприниматель Юрий Ткалун, который является директором РОО "Федерация тенниса" по ЗКО с 2015 года. Однако он проиграл. - Я являюсь директором РОО "Федерация тенниса" по ЗКО по доверенности от президента этой организации Булата Утемуратова с 2015 года. Теннисом я занимаюсь с 2005 года, скажем так, я не профессиональный спортсмен, а любитель. В мае прошлого года появилась информация о том, что теннисный центр будет передаваться в доверительное управление частному лицу. Именно тогда я написал письмо Булату Утемуратову с просьбой оказать содействие. В сентябре-октябре было принято решение о том, что теннисный центр не передается в доверительное управление. Хочу отметить, что я оказывал всяческую помощь теннисному центру. В том числе я начал замену светодиодных ламп, которые указаны в тендерной документации. Хочу также обратить внимание на то, что согласно конкурсной документации, размер вознаграждения доверительного управляющего составляет 0% от чистого дохода, то есть управляющий не будет иметь прибыли. А коммерческая прибыль должна быть использована только на развитие теннисного центра. То есть я планировал пригласить тренеров, потому как сейчас тренерами по теннису работают волейболисты, - рассказал Юрий Ткалун. По его словам, фирма-конкурент выиграла тендер только лишь потому, что сумела подать заявку раньше. - Тендер выиграло ТОО «MODERN SPORTS», эта компания была создана всего два месяца назад, ранее предприниматель занимался ремонтом автомобилей и не имеет отношения ни к теннису, ни вообще к спорту. Прибыли у него тоже не будет. Тендер они выиграли только лишь потому, что сумели подать документацию в 8.40, а мы в 12.00. Я не знаю, что из этого получится, но у нас уже был горький опыт в городе - стадион "Юность" передавали в доверительное управление человеку, который не имеет отношения к спорту. Как видим, ничего из этого не вышло, - заключил Юрий Ткалун. Также согласно документации теннисный центр должен сохранить следующие функции: - Осуществить установку дополнительных светодиодных прожекторов на теннисном корте (зале) в течение 1 года с момента подписания договора доверительного управления на сумму не менее 20 000 000 тенге; - За счет дохода ежегодно не менее 3-х раз обеспечить выезд спортсменов по теннису на официальные республиканские соревновании в соответствии с календарным планом спортивных соревнований, утвержденным Управлением физической культуры и спорта ЗКО; - Формировать оптимальной штатной численности предприятия с сохранением размера оплаты труда не ниже предусмотренной законодательством Республики Казахстан о системе оплаты труда гражданских служащих. На строительство теннисного центра ушло 1,6 млрд тенге. Средства выделила компания КПО б.в. в рамках социальных инвестиций. Комплекс сдали в декабре 2014 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
доверительное управление теннисный центр

Читайте также

Новости партнёров