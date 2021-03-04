Утром 4 марта уральцы увидели, что скульптура тенге, установленная на ул. Дины Нурпеисовой, разрушена, а возле нее стоит снегоуборочная техника. - Ее не так давно установили, а уже разрушили. Как так можно? И уже техника стоит, неужели хотят убрать ее, - возмущается житель города Арман. Однако, как выяснилось, скульптуру задела спецтехника и она будет починена. - Это наши работники ночью при уборке снега задели и сломали скульптуру. До обеда она будет восстановлена, - сообщил директор ТОО "Жайык Таза Кала" Ринат Нургалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.