В Уральске установлены места продажи новогодних ёлок

Главный новогодний атрибут будет продаваться в 23 местах, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили на официальной странице городского отдела предпринимательства, в Уральске утверждены места для реализации хвойных пород деревьев. Перечень состоит из 23 мест, где можно будет приобрести безопасную, сертифицированную елку. – Обязательным условием для предпринимателя, занимающегося продажей новогодних ёлок, является наличие карантинного сертификата и свидетельства о государственной регистрации предприятия, - сообщили в отделе предпринимательства го

Как сообщили на официальной странице городского отдела предпринимательства, в Уральске утверждены места для реализации хвойных пород деревьев. Перечень состоит из 23 мест, где можно будет приобрести безопасную, сертифицированную елку.

– Обязательным условием для предпринимателя, занимающегося продажей новогодних ёлок, является наличие карантинного сертификата и свидетельства о государственной регистрации предприятия, - сообщили в отделе предпринимательства города.