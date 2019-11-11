Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В Уральске установлены места продажи новогодних ёлок

Главный новогодний атрибут будет продаваться в 23 местах, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили на официальной странице городского отдела предпринимательства, в Уральске утверждены места для реализации хвойных пород деревьев. Перечень состоит из 23 мест, где можно будет приобрести безопасную, сертифицированную елку. – Обязательным условием для предпринимателя, занимающегося продажей новогодних ёлок, является наличие карантинного сертификата и свидетельства о государственной регистрации предприятия, - сообщили в отделе предпринимательства го
Арайлым Усербаева
В Уральске установлены места продажи новогодних ёлок
Главный новогодний атрибут будет продаваться в 23 местах, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили на официальной странице городского отдела предпринимательства, в Уральске утверждены места для реализации хвойных пород деревьев. Перечень состоит из 23 мест, где можно будет приобрести безопасную, сертифицированную елку. – Обязательным условием для предпринимателя, занимающегося продажей новогодних ёлок, является наличие карантинного сертификата и свидетельства о государственной регистрации предприятия, - сообщили в отделе предпринимательства города.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
елка продажа

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article