В Уральске уволились три начальника отделов акимата

Все они написали заявление по собственному желанию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Об увольнении Миржана Нуртазиева стало известно в пятницу, 22 ноября. Стоит отметить, что Миржан Нуртазиев курировал вопросы освещения в городе. На следующий день после ДТП, в котором погибла 10-летняя Айару Ермек, он рассказал, что 109 пешеходных переходов в городе остаются еще не освещенными, в том числе и тот переход, где погибла девочка. Позже в пресс-службе акима Уральска сообщили, что заявление написали руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобил