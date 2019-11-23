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Социум

В Уральске уволились три начальника отделов акимата

Все они написали заявление по собственному желанию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Об увольнении Миржана Нуртазиева стало известно в пятницу, 22 ноября. Стоит отметить, что Миржан Нуртазиев курировал вопросы освещения в городе. На следующий день после ДТП, в котором погибла 10-летняя Айару Ермек, он рассказал, что 109 пешеходных переходов в городе остаются еще не освещенными, в том числе и тот переход, где погибла девочка. Позже в пресс-службе акима Уральска сообщили, что заявление написали руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобил
Дана Рахметова
В Уральске уволились три начальника отделов акимата
Все они написали заявление по собственному желанию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Об увольнении Миржана Нуртазиева стало известно в пятницу, 22 ноября. Стоит отметить, что Миржан Нуртазиев курировал вопросы освещения в городе. На следующий день после ДТП, в котором погибла 10-летняя Айару Ермек, он рассказал, что 109 пешеходных переходов в городе остаются еще не освещенными, в том числе и тот переход, где погибла девочка. Позже в пресс-службе акима Уральска сообщили, что заявление написали руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Айдар Менеев и руководитель отдела образования Асан Нарымбаев. На сессии областного маслихата, которая прошла 22 ноября, аким ЗКО Гали Искалиев заявил, что всех потрясла гибель школьницы в ДТП. - Вчера я объявил выговор акиму города. Здесь присутствует руководство и сотрудники департамента полиции, поручаю уделить особое внимание этому вопросу. Это во многом связано и с освещением. Когда планируется строительство дорог, нужно уделять внимание их качеству. Уже на стадии проектирования нужно уделять внимание участкам, которые ведут к школам, - сказал аким области. Нужно отметить, что Миржан Нуртазиев заявил, что уволился по собственному желанию. По его словам, произошедшие события и увольнение в одно и то же время - просто совпадение. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
Миржан НУРТАЗИЕВ

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