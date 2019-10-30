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Происшествия Социум

В Уральске в квартире пенсионерки обнаружили тело ее знакомой

Хозяйка квартиры не могла выйти наружу, и соседи вызвали сотрудников ДЧС, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам жительницы многоэтажки по имени Нурслу, в квартире, где было обнаружено тело мертвой женщины, живет 78-летняя бабушка. - Она давно живет в этой квартире. Примерно 5 лет назад у нее не стало супруга, а дочь живет в Москве. Осталась одна, ей соседи помогали, все же пожилой человек. Всегда выхожу на балкон и смотрю, свет горит, значит все в порядке. А это вот как неделю нет света, да и квитанции, которые оставили в щели дверного проёма, никто не забирал. К ней ходила ее
Кристина Кобина
В Уральске в квартире пенсионерки обнаружили тело ее знакомой
Хозяйка квартиры не могла выйти наружу, и соседи вызвали сотрудников ДЧС, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам жительницы многоэтажки по имени Нурслу, в квартире, где было обнаружено тело мертвой женщины, живет 78-летняя бабушка. -  Она давно живет в этой квартире. Примерно 5 лет назад у нее не стало супруга, а дочь живет в Москве. Осталась одна, ей соседи помогали, все же пожилой человек. Всегда выхожу на балкон и смотрю, свет горит, значит все в порядке. А это вот как неделю нет света, да и квитанции, которые оставили в щели дверного проёма, никто не забирал. К ней ходила ее знакомая, вроде бы они работали раньше вместе. Вот и ее что-то не стало видно. Соседи начали бить тревогу. Пошли в полицию, написали заявление и еще вызвали спасателей, позвонили дочери. Вскрыли двери, оказалось, знакомая бабушки там умерла, - рассказала Нурслу. В момент, когда спасатели вскрывали дверь, хозяйка находилась внутри. Она не могла открыть дверь изнутри. Как рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО, вызов о том, что заблокирована дверь по адресу: улица Х.Чурина, 162, поступил сегодня, 30 октября, в 11.24. - Сотрудники произвели вскрытие двери, после этого там было обнаружено тело 57-летней женщины, - пояснили в ДЧС ЗКО. К слову, на месте работают криминалисты. В пресс-службе департамента полиции ЗКО данный факт пообещали прокомментировать позже.
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труп

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