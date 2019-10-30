В Уральске в квартире пенсионерки обнаружили тело ее знакомой

Хозяйка квартиры не могла выйти наружу, и соседи вызвали сотрудников ДЧС, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам жительницы многоэтажки по имени Нурслу, в квартире, где было обнаружено тело мертвой женщины, живет 78-летняя бабушка. - Она давно живет в этой квартире. Примерно 5 лет назад у нее не стало супруга, а дочь живет в Москве. Осталась одна, ей соседи помогали, все же пожилой человек. Всегда выхожу на балкон и смотрю, свет горит, значит все в порядке. А это вот как неделю нет света, да и квитанции, которые оставили в щели дверного проёма, никто не забирал. К ней ходила ее