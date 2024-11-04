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Происшествия Социум

В Уральске в магазине «Жайык» произошёл пожар

4 ноября в 7:48 по проспекту Абулхаир хана №157 произошёл пожар на 20-ти квадратных метрах магазина «Жайык».
Кристина Кобина
В Уральске в магазине «Жайык» произошёл пожар

По данным ДЧС ЗКО, 4 ноября в 7:48 по проспекту Абулхаир хана №157 произошёл пожар на 20-ти квадратных метрах магазина «Жайык».

— Магазин расположен на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Пожар ликвидировали 08:41. Жертв и пострадавших нет. Сотрудники ДЧС эвакуировали 20 человек, из них четверо детей. Сами покинули квартиры 30 жителей дома, — пояснили в ведомстве. 

К слову, на месте работали 29 человек личного состава и 9 единиц техники.

Напомним, недавно в Уральске в ТРЦ «City Center» загорелась вывеска.

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