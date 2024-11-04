В Уральске в магазине «Жайык» произошёл пожар

4 ноября в 7:48 по проспекту Абулхаир хана №157 произошёл пожар на 20-ти квадратных метрах магазина «Жайык».

По данным ДЧС ЗКО, 4 ноября в 7:48 по проспекту Абулхаир хана №157 произошёл пожар на 20-ти квадратных метрах магазина «Жайык».

— Магазин расположен на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Пожар ликвидировали 08:41. Жертв и пострадавших нет. Сотрудники ДЧС эвакуировали 20 человек, из них четверо детей. Сами покинули квартиры 30 жителей дома, — пояснили в ведомстве.

К слову, на месте работали 29 человек личного состава и 9 единиц техники.

Напомним, недавно в Уральске в ТРЦ «City Center» загорелась вывеска.