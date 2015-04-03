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Происшествия

В Уральске в торговом доме «Мирлан» произошел пожар

Сегодня, 3 апреля, в ТД "Мирлан", который находится на территории центрального рынка, произошло возгорание, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам продавцов рынка, возгорание произошло примерно в 4 часа утра. Очаг был на первом этаже двухэтажного здания. Там были продуктовые отделы, где торговали салатами и кондитерскими изделиями. Утром на месте ЧП работали дознаватели УЧС г.Уральск, владельцы бутиков вытаскивали из торгового дома уцелевшие товары. По словам дознавателя УЧС, сообщение о возгорании поступило к ним в 4.42 утра. Как выяснилось, пожарным позвонили охранники торгов
Анэль Кайнеденова
В Уральске в торговом доме «Мирлан» произошел пожар
 Сегодня, 3 апреля, в ТД "Мирлан", который находится на территории центрального рынка, произошло возгорание, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
mirlan
mirlan
 По словам продавцов рынка, возгорание произошло примерно в 4 часа утра. Очаг был на первом этаже двухэтажного здания. Там были продуктовые отделы, где торговали салатами и кондитерскими изделиями. Утром на месте ЧП работали дознаватели УЧС г.Уральск, владельцы бутиков вытаскивали из торгового дома уцелевшие товары. По словам дознавателя УЧС, сообщение о возгорании поступило к ним в 4.42 утра. Как выяснилось, пожарным позвонили охранники торгового дома. - Жертв и пострадавших, к счастью, нет. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, - рассказали в УЧС. - Пострадал только первый этаж торгового дома. В настоящее время причины возгорания и ущерб устанавливаются. К слову, фасад здания не пострадал. Внешне на торговом доме следов пожара нет. Фото Медета МЕДРЕСОВА
возгорание рынок

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