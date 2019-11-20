В Уральске водитель сбил насмерть школьницу и скрылся с места ДТП (видео)

Полицейские объявили в городе план "Перехват" для поимки водителя, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ДТП произошло сегодня, 20 ноября, в 20.50 в 5 микрорайоне по улице Нур, которая соединяет пр. Абулхаир хана и Желаевскую трассу. - Водитель сбил 10-летнюю девочку. Она переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель, сбив ребенка, с места происшествия скрылся. Сейчас принимаем все меры по установлению данного водителя. По городу разосланы ориентировки по указанной автомашине, ищем машину. В ближайшее время найдем. Ведем план "Перехват". Все выезды из города перекрыты, - рассказал