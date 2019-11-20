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Социум

В Уральске водитель сбил насмерть школьницу и скрылся с места ДТП (видео)

Полицейские объявили в городе план "Перехват" для поимки водителя, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ДТП произошло сегодня, 20 ноября, в 20.50 в 5 микрорайоне по улице Нур, которая соединяет пр. Абулхаир хана и Желаевскую трассу. - Водитель сбил 10-летнюю девочку. Она переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель, сбив ребенка, с места происшествия скрылся. Сейчас принимаем все меры по установлению данного водителя. По городу разосланы ориентировки по указанной автомашине, ищем машину. В ближайшее время найдем. Ведем план "Перехват". Все выезды из города перекрыты, - рассказал
Дана Рахметова
В Уральске водитель сбил насмерть школьницу и скрылся с места ДТП (видео)
Полицейские объявили в городе план "Перехват" для поимки водителя, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
ДТП произошло сегодня, 20 ноября, в 20.50 в 5 микрорайоне по улице Нур, которая соединяет пр. Абулхаир хана и Желаевскую трассу. - Водитель сбил 10-летнюю девочку. Она переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель, сбив ребенка, с места происшествия скрылся. Сейчас принимаем все меры по установлению данного водителя. По городу разосланы ориентировки по указанной автомашине, ищем машину. В ближайшее время найдем. Ведем план "Перехват". Все выезды из города перекрыты, - рассказал начальник управления полиции города Уральск Мерлан Айкенов. К сожалению, девочка от полученных травм скончалась до приезда скорой помощи. - На станцию скорой медицинской помощи в 20.51 поступил вызов о том, что в мкрн Байтерек, по ул. Нур совершен наезд на пешехода. Скорая была на месте в 20.57. Пострадавшая девочка 2009 года рождения получила травмы, не совместимые с жизнью. Она скончалась до приезда скорой помощи, - сообщили в управлении здравоохранения ЗКО. Позже в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что водитель, на неустановленной автомашине предположительно марки «Ауди С-4» или «Ауди С-6» по типу «универсал», темно-зеленого или зеленого цвета, находясь возле д. 5 по ул. Нұр в мкр. Байтерек совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку. Полицейские просят при получении какой-либо информации сообщить в дежурную часть УП г.Уральска по телефонам: 8(7112) 28-33-96, 21-17-19.  
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ДТП школьница

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