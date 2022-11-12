В Уральске водители и кондукторы автопарка грозятся не выйти на работу

– Мы получаем зарплату до 10 числа каждого месяца. Однако в этом месяце мы не дождались своих денег. Руководство говорит, что денег нет, якобы акимат еще не выплатил субсидии. А они поступят только в декабре. Мы не согласны с таким исходом. У нас есть семьи, дети, которых нужно кормить, есть кредиты, которые нужно выплачивать, комуслуги, которые тоже никто не отменял, - возмущаются водители.Люди говорят, что причина возникновения этой проблемы - электронная система билетирования. Ведь раньше горожане платили за проезд наличными, которые сдавались в кассу. Предприятие эти деньги распределяло между работниками. Однако летом прошлого года решено было ввести электронную оплату проезда, и с тех пор деньги поступают на счет оператора Smart Qala.
Руководитель автопарка Александр Баклан говорит, что в месяц для выплаты заработной платы работникам предприятия необходимо 18 миллионов тенге.
- Денег, которые мы получаем от Smart Qala нам не недостаточно, чтобы выплачивать заработную плату вовремя. Эти деньги мы тратим на кредиты, на ремонт, покупку запчастей. Также с них мы оплатили зарплату слесарям, они сидят на голом окладе и вообще не видят налички. Платили водителям и кондукторам небольшие авансы. Дохода не хватает даже на ГСМ, уговорили автозаправку дать нам топливо в долг в счет будущих субсидий. А основную заработную плату водителям и кондукторам уже платим с субсидий, это большие суммы - 18 миллионов тенге в месяц, мы ее сами не набираем, - заявил Александр Баклан.
Заместитель акима города Асхат Кульбаев сообщил, что с водителями и кондукторами автопарка проведена беседа. Долги по зарплате должен погашать сам руководитель предприятия.
– Выплата субсидий, как это было сказано еще в августе, будет выплачена в декабре. После утверждения бюджета деньги поступят. Кроме этого я предупредил руководителя ТОО "Урал Тех Сервис" о том, что если работники забастуют и не выйдут на работу, то с компанией будет расторгнут договор, - сказал Асхат Кульбаев.
Между тем сегодня, 12 ноября, все автобусы вышли на линию и работают в штатном режиме.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.