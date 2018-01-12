Елизавету ПЕТРУШКЕВИЧ 11 января перевели в Областную клиническую больницу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Елизавете поставили диагноз - саркоидоз легких и нейрофиброматоз, то есть поражение нервных окончаний. Молодая девушка, работавшая воспитателем в детском саду, практически обездвижена. По словам волонтера Любови ТОЛОЧКО, Лиза сейчас проходит процедуру реабилитации. - Лизу перевели в Областную больницу, так как в инсультном отделение лечение закончено. Ей предложили сестринский уход и прочие процедуры, которые должны помочь встать ей на ноги.  Сейчас Лиза шевелит пальцами на левой руке, несмотря на то, что левая сторона полностью парализована. Также она немного сидит в инвалидном кресле, - пояснила волонтер. Мама Елизаветы ПЕТРУШКЕВИЧ до сих пор не получила ответа из клиники Москвы из-за новогодних праздников. Напомним, 22-летняя девушка превращается в инвалида, дожидаясь леченияв родном городе. Елизавета ПЕТРУШКЕВИЧ с 2010 года лечится от неизвестной болезни, которую распознать в поликлинике не смогли. Сейчас девушка парализована и у нее пропала речь. Мама девушки надеется, что неравнодушные люди смогут им помочь и Елизавету поставят на ноги врачи в Москве. Если вы желаете помочь Елизавете ПЕТРУШКЕВИЧ, можете обратиться по номеру телефона: 8 771 565 13 62. Номер карты Kaspi Gold 5169 4931 4414 7785. ИИН 951028450838. Qiwi кошелек - 8777 565 07 67.  