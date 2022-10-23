В Уральске возложили цветы к памятнику Маншук Маметовой

На мероприятие приехала родственница героини Шолпан Маметова, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В этом году Маншук Маметовой исполняется 100 лет, первой казахстанской женщине, ставшей Героем Советского Союза. Совершив легендарный боевой подвиг, она отдала свою 20-летнюю жизнь за свободу Родины. Она родилась 23 октября 1922 года в Бокейординском районе ЗКО. В области широко отмечают юбилей великой пулеметчицы. Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику героини, в котором принял участие аким области Гали Искалиев. – Сегодня мы отмечаем 100-летие девушки-героини казахского нар