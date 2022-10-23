В Уральске возложили цветы к памятнику Маншук Маметовой

– Сегодня мы отмечаем 100-летие девушки-героини казахского народа, нашей землячки Маншук Маметовой. В ожесточенные годы войны много казахстанских женщин участвовали в ней. Они наравне с мужчинами несли все тяготы жизни, военных действий и своим героизмом завоевали сердца своего народа. Таких женщин немало, это пулеметчица Маншук Маметова, снайпер Алия Молдагулова, летчица Хиуаз Доспанова. Маншук Маметова по своему желанию, по своей воле в 20 лет пошла на фронт, чтобы защищать свой народ и оправдать имя своего отца, которого несправедливо без вины осудили и расстреляли в 1938 году. В 21 год она погибла в Псковской области, хотя могла бы быть чьей-то верной женой, заботливой мамой. Не стала свидетелем того, что ее отец все же был оправдан. Перед такими героями мы склоняем голову, с честью вспоминаем их имена. Пусть над нами всегда будет мирное небо, - сказал глава региона.В мероприятии также участвовали школьники, историки и представители общественности. Специально из Алматы прилетела родственница героини Шолпан Маметова, которая рассказала о Маншук Маметовой и выразила благодарность всем собравшимся.
МАМЕТОВА Маншук (настоящее имя Мансия Мамытова) Жиенгалиевна (1922, Бокеевская Орда — 1943, г. Невель, Россия), Герой Советского Союза (1944, посмертно). Студентка Алматинского медицинского института, совмещала учебу с работой в секретариате Совнаркома Казахской ССР. 13 августа 1942 г. добровольцем ушла на фронт. Участвовала в боях в составе 100-й стрелковой бригады и 21-й стрелковой дивизии. Старший сержант, командир пулеметного расчета. 16 октября 1943 г. в бою под г. Невель огнем из пулемета отразила атаку фашистов. За этот подвиг Маншук присвоено звание Героя Советского Союза.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА