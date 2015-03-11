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Социум

В Уральске выбрали лучшего налогоплательщика

Сегодня, 11 марта, в департаменте государственных доходов ЗКО были объявлены победители акции «Лучший налогоплательщик и участник внешнеэкономической деятельности 2013 года». Как пояснили сотрудники департамента, в конкурсе приняли участие налогоплательщики, которые применяют практически все виды режима налогообложения: патент, упрощенный и общеустановленный режимы, производители сельхозпродукции, уплачивающие фиксированный налог, а также предприниматели из таких отраслей как транспорт и связь, строительство, торговля и прочее. Всего победителями были признаны 19 налогоплательщиков, среди кото
Marat
В Уральске выбрали лучшего налогоплательщика
Сегодня, 11 марта, в департаменте государственных доходов ЗКО были объявлены победители акции «Лучший налогоплательщик и участник внешнеэкономической деятельности 2013 года».
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 Как пояснили сотрудники департамента, в конкурсе приняли участие налогоплательщики, которые применяют практически все виды режима налогообложения: патент, упрощенный и общеустановленный режимы, производители сельхозпродукции, уплачивающие фиксированный налог, а также предприниматели из таких отраслей как транспорт и связь, строительство, торговля и прочее. Всего победителями были признаны 19 налогоплательщиков, среди которых были ТОО «Кублей», компания ЗКМК, АО «Талап», ТОО «Октан», домостроительный комбинат «Болашак-Т» и другие. Одним из победителей стал предприниматель Тофик ОМАРОВ. - Мы занимаемся производством различных кондитерских изделий вот уже 8 лет в Аксае, - говорит предприниматель Тофик Токтасынович. – У нас небольшое производство, есть 6 торговых точек, где мы реализуем свою продукцию. Стараемся, чтобы наши торты и пироги доставляли покупателям радость и удовольствие. Для меня как для предпринимателя очень важно мнение покупателей о нашей продукции.
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