В Уральске выбрали лучшего налогоплательщика

Сегодня, 11 марта, в департаменте государственных доходов ЗКО были объявлены победители акции «Лучший налогоплательщик и участник внешнеэкономической деятельности 2013 года». Как пояснили сотрудники департамента, в конкурсе приняли участие налогоплательщики, которые применяют практически все виды режима налогообложения: патент, упрощенный и общеустановленный режимы, производители сельхозпродукции, уплачивающие фиксированный налог, а также предприниматели из таких отраслей как транспорт и связь, строительство, торговля и прочее. Всего победителями были признаны 19 налогоплательщиков, среди кото