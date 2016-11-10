Иллюстративное фото с сайта remarka.kz Сегодня, 10 ноября, прошла конференция, на которой обсудили вопросы профилактики и дискриминации ВИЧ-инфицированных. Как известно, ВИЧ-инфекция передается тремя путями: половым путем, через кровь и от инфицированной матери к ребенку. - В области с 10 ноября по 10 декабря пройдет месячник по профилактике ВИЧ/СПИД. По проведенному анализу, в нашей области с 1996 года было выявлено более 500 человек, которые заражены инфекцией, из них пять человек - дети от 0-13 лет. За последние 10 месяцев выявлено 42 случая заражения ВИЧ, большая часть из них -мужчины. Детей, зараженных ВИЧ, не выявлено. Также в этом году зарегистрированы два случая заражения ВИЧ-инфекцией гомосексуальным путем. Половым путем заражаются более 40% всех инфицированных людей. Нужно помнить о том, что своевременно обращение к специалисту, поможет более эффективному лечению инфекции, - сообщилаТакже Эльвира ХАФИЗОВА рассказала, что с помощью скрининга, который проводится среди населения, специалисты выявляют ВИЧ-инфицированных людей. Если у беременной женщины при постановке на учет выявлена инфекция, то сразу ей назначается специальное лечение на протяжении всей беременности. При выполнении всех условий лечения, в большинстве случаев у инфицированной женщины рождается здоровый ребенок. Основной возраст зараженных в результате полового акта и через употребление инъекционных наркотиков - 15-35 лет. - Хотелось бы обратить внимание на то, что дискриминация ВИЧ-инфицированных у нас в стране все еще существует. Нужно помнить, что инфицированные - это обычные люди, которые работают рядом с нами и не нужно их бояться и избегать. От заражения никто не застрахован, это не зависит от социального положения человека. Как правило, заражение происходит половым путем и через кровь, поэтому общение с инфицированным полностью исключает заражение здорового человека, - пояснилаАлмагуль МАНТАКОВА отметила, что анализ человек сдает два раза. После первого анализа сразу делается второй, и результаты отправляются в Республиканский центр СПИД, где определяется, заражен человек или нет. И только после этого специалисты ставят зараженного на учет и направляют на лечение. Вся информация об инфицированном абсолютна анонимна. Сейчас, благодаря новым антиретровирусным препаратам и программе лечения, смертность заметно сократилась. Так как антиретровирусные препараты снижают размножение вируса в организме, что способствует более продолжительной жизни ВИЧ-инфицированного. Следует отметить, что получить консультацию и сдать тест на ВИЧ можно на анонимной основе в областном центре по профилактике и борьбе СПИД, а так же во всех поликлиниках города и районов.