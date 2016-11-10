С подозрением на пищевое отравление больные начали поступать в инфекционную больницу Уральска вчера, 9 ноября, с 7 часов утра. По словам, последний поступивший был зарегистрирован сегодня в 11.30 утра. Среди больных двое несовершеннолетних – это 17-летний подросток и 8-летняя девочка. После оказания первой медицинской помощи двоих поступивших отпустили домой. Остальные получают лечение в стационаре. - У всех поступивших одинаковые признаки. Выставлен предварительный диагноз: кишечная инфекция. Как рассказали сами поступившие, все они 8 ноября ели бургеры в кафе, кто-то в самом кафе, кто-то забрал еду с собой. Мы передали все данные в управление по защите прав потребителей. В настоящее время состояние больных оценивается как стабильное, - сообщила Надия АХМЕТОВА. Как выяснилось, все поступившие в инфекционную больницу ели в кафе "Бургер стрит+", расположенном в торговом доме "М6", что в 6-м микрорайоне. Хозяин кафе от комментариев отказался, сообщив лишь, что у них всегда были только свежие продукты. В настоящее время кафе закрыто. Там работают сотрудники полиции и представители управления по защите прав потребителей.