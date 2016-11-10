Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель руководителя областного департамента по защите прав потребителей Ерболат УАИСОВ. За эпидсезон с 1 октября 2016 года по 3 ноября 2016 года острой респираторной вирусной инфекцией в области заболело 208 человек. В прошлом году за аналогичный период таких случаев было зарегистрировано 274, что показывает снижение заболеваемости в 1,3 раза. Кроме того, превышений контрольных уровней не установлено. - Для закупки вакцины против гриппа в этом году из областного бюджета было выделено 26 миллионов тенге, закуплено 30416 доз вакцин, к сожалению, все эти вакцины уже закончились, – рассказал Ерболат УАИСОВ. - Но все уязвимые слои населения, на которое рассчитывались бесплатные вакцины, были привиты. В следующем году за счёт бюджета будут прививаться учителя школ и воспитатели детских садов.

Напомним, две беременные женщины умерли в Атырау от пневмонии после ОРВИ. Состояние еще нескольких беременных вызывает опасение у врачей. Медики предупреждают, если у беременной женщины поднялась температура, появился сухой кашель, нужно немедленно обращаться в поликлинику либо вызывать скорую. Болезнь развивается стремительно и молниеносно.

Ерлан ОМАРОВ