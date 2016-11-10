Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам исполняющего обязанности руководителя ЖКХ Бекжана ТУКЖАНОВА, сумма финансирования благоустройства дворовых территорий пока не известна. - Сколько денег будет потрачено на благоустройство дворов пока не известно, так как идет подготовка к разработке проектно-сметной документации. В настоящее время мы уже заключаем договора с проектировщиками для подготовки пакета документов. В 2017 году ЖКХ Уральска планирует благоустроить дворы по следующим адресам: 1. проспект Евразия, 171,173,175, улица Восточная, 2, улица Молдавская, 20 2. ул. Камышина, 78, ул. Л.Толстого, 33, ул. 8 Марта, 129 3. ул. Матросова, 54,52, ул. Чайкиной, 18, ул. Ватутина 53 4. ул. Мухит,а 46/3,46/4, ул. Досмухамбетова, 77/1 5. ул. Павлодарская, 1,3,3/1 6. пр. Достык, 232, ул. К.Аманжолова, 135,137 7. мкр. Северо-Восток, 27,33,28 8. мкр. Строитель, 40,41,42,43 9. ул. Жангир хана, 17,ул. 10.пр. Евразия, 44,46,48 11. пр. Евразия, 35/1,пр. Достык, 216,216/1,216/2,218 12. ул. Ружейникова, 9 13. ул. Демократическая, 1/1 14. ул. Гагарина, 34,36, ул. Сейтек, 26 15. ул. Поповича, 3, ул. Гагарина, 38,40,42 16. ул. Просторная, 4,6,8 17. мкр. Северо-Восток, 35 18. 4 мкр. 18 19. ул. Аманжолова, 25/1 20. пр. Евразия 244,246,246/1 21. пр.Евразия, 111,113/1,ул.Ярославская, 10 22. пр.Евразия, 105,107,ул.Ярославская, 8, ул. Щурихина, 5 23. ул.Ихсанова, 45 24. ул.Г.Караша, 12 25. ул.Каратюбинская, 30 26. ул.Курмангазы, 165 27. ул.Актюбинская, 218, ул. Балашова, 8 28. мкр. Северо-Восток, 21 29. 4 мкр. 15,16 30. 6 мкр. 68,69 31. ул.Жангир хана, 50, ул. Саратовская, 25 32. ул.Жангир хана, 3, 5 33. ул.Жексенбаева, 69, 67/1 34. ул.Жамбыла, 219, ул.Алматинская, 198/1 35. ул. 25 Чапаевской дивизии, 4 36. ул. Алтынсарина, 14,16 37. пр.Евразия, 102 38. пр. Абулхаир хана, 2/7 39. ул.Гагарина, 99/3 , 99/1 корпус 9,10 40. мкр.Северо- Восток, 23 41. ул.Жунисова, 114 42. ул.Савичева, 43,43/1, 43/2 , ул. Аманжолова, 51 43. 6 мкр. д 7