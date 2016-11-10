В отремонтированных дворах будут новые детские площадки, асфальтированные дороги и парковочные места, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам исполняющего обязанности руководителя ЖКХ Бекжана ТУКЖАНОВА, сумма финансирования благоустройства дворовых территорий пока не известна. - Сколько денег будет потрачено на благоустройство дворов пока не известно, так как идет подготовка к разработке проектно-сметной документации. В настоящее время мы уже заключаем договора с проектировщиками для подготовки пакета документов. В 2017 году ЖКХ Уральска планирует благоустроить дворы по следующим адресам: 1. проспект Евразия, 171,173,175, улица Восточная, 2, улица Молдавская, 20 2. ул. Камышина, 78, ул. Л.Толстого, 33, ул. 8 Марта, 129 3. ул. Матросова, 54,52, ул. Чайкиной, 18, ул. Ватутина 53 4. ул. Мухит,а 46/3,46/4, ул. Досмухамбетова, 77/1 5. ул. Павлодарская, 1,3,3/1 6. пр. Достык, 232, ул. К.Аманжолова, 135,137 7. мкр. Северо-Восток, 27,33,28 8. мкр. Строитель, 40,41,42,43 9. ул. Жангир хана, 17,ул. 10.пр. Евразия, 44,46,48 11. пр. Евразия, 35/1,пр. Достык, 216,216/1,216/2,218 12. ул. Ружейникова, 9 13. ул. Демократическая, 1/1 14. ул. Гагарина, 34,36, ул. Сейтек, 26 15. ул. Поповича, 3, ул. Гагарина, 38,40,42 16. ул. Просторная, 4,6,8 17. мкр. Северо-Восток, 35 18. 4 мкр. 18 19. ул. Аманжолова, 25/1 20. пр. Евразия 244,246,246/1 21. пр.Евразия, 111,113/1,ул.Ярославская, 10 22. пр.Евразия, 105,107,ул.Ярославская, 8, ул. Щурихина, 5 23. ул.Ихсанова, 45 24. ул.Г.Караша, 12 25. ул.Каратюбинская, 30 26. ул.Курмангазы, 165 27. ул.Актюбинская, 218, ул. Балашова, 8 28. мкр. Северо-Восток, 21 29. 4 мкр. 15,16 30. 6 мкр. 68,69 31. ул.Жангир хана, 50, ул. Саратовская, 25 32. ул.Жангир хана, 3, 5 33. ул.Жексенбаева, 69, 67/1 34. ул.Жамбыла, 219, ул.Алматинская, 198/1 35. ул. 25 Чапаевской дивизии, 4 36. ул. Алтынсарина, 14,16 37. пр.Евразия, 102 38. пр. Абулхаир хана, 2/7 39. ул.Гагарина, 99/3 , 99/1 корпус 9,10 40. мкр.Северо- Восток, 23 41. ул.Жунисова, 114 42. ул.Савичева, 43,43/1, 43/2 , ул. Аманжолова, 51 43. 6 мкр. д 7 Кристина КОБИНА