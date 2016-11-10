Скриншот с видео нападения на воинскую часть

Один из свидетелей рассказал суду о том, как нашел заряженный магазин от автомата Калашникова у себя в квартире. «Находку» свидетель нашел во время уборки на кухне. Выяснилось, что магазин принадлежал военнослужащему войсковой части 6655 Чернышеву. Экстремисты во время нападения на часть успели забрать у Чернышева оружие. - Поняв, что вещи были оставлены членами террористической группы, о своей «находке» свидетель немедленно сообщил в правоохранительные органы, - рассказала на брифинге и.о. руководителя информационного отдела Актюбинского областного суда Илиада Досова. Каким образом преступники оказались в квартире данного свидетеля, в суде не разглашают. На сегодня судом по громкому делу об июньских терактах исследовано больше 200 заключений экспертиз и протокола следственных действий. Всего по делу в суд поступило больше 15 исковых заявлений, в том числе от ТОО «Автопарк», ТОО «Пантера» и войсковой части № 6655. Напомним, в Актобе продолжается процесс над предполагаемыми террористами и их сообщниками, которые 5 июня устроили в областном центре кровавую бойню. На скамье подсудимых 29 человек. 9 из них обвиняются в непосредственном участии в терактах, 18 - в недонесении о преступлении.