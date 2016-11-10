11 октября, состоялось открытие аллеи «Дерево Независимости» на площади Кадыр Мырза Али, где в этом году высадили 125 саженцев. - В этом году республиканским штабом трудового отряда «Жасыл Ел» было запланировано трудоустройство 18 тысяч человек по всему Казахстану. Что касается ЗКО, то по нашей области было привлечено к работе более тысячи человек. Работа велась как в сфере озеленения, так и в рамках программы «Нурлы жол», где ребята были задействованы и в строительстве. В этом году было выделено более 400 млн на зарплату работников «Жасыл Ел», - сообщил руководитель республиканского штаба молодежно-трудового отряда «Жасыл Ел» Рахат ХАМИДУЛИН. Также Рахат ХАМИДУЛИН отметил, что молодежь из ЗКО отличилась своей активностью и трудоспособностью. Саженцы были приобретены на средства спонсоров, которых отряд «Жасыл Ел» искал по всей стране. Всего в общей сложности по всей стране в рамках акции было высажено 25 тысяч деревьев. «Жасыл Ел» проект, созданный в 2005 году, который направлен на сезонное трудоустройство школьной, студенческой и безработной молодёжи, создание лесных массивов по всей стране, а также участия в благоустройстве республики.