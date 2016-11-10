Ильяс Испанов тщетно боролся со сном на заседании по развитию АПК.   akim aktobe Сегодня, 10 ноября, в
акима Актобе Ильяса ИСПАНОВА. Градоначальник тщетно пытался бороться со сном на совещании с участием министра Аскара МЫРЗАХМЕТОВА, который прибыл в Актобе разъяснять новую программу развития агропромышленного комплекса. Видимо, совещание было настолько скучным, что Ильяс ИСПАНОВ стал засыпать. Впрочем, комментаторы ничего предосудительного в действиях градоначальника не увидели, а даже посочувствовали ему. Пользователь под ником balabekuly написал, что аким «устал на длительном совещании», а jaziabdenova считает, что «руководить городом – не простое дело, совещания каждый день и нужно отнестись с пониманием». У Ильяса ИСПАНОВА сегодня был насыщенный день. Кроме встреч с министрами он был на заседании партии "Нур Отан", где его избрали председателем политсовета Актюбинского городского филиала партии. DXEkXaL2n5U