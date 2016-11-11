Во время посещения Курмангазинского района в июле 2016 года глава региона Нурлан НОГАЕВ, выслушав жалобы медиков на нехватку техники, поручил подчиненным решить эту проблему. Сельчане сетовали на то, что приезда машин скорой помощи приходится очень долго ждать. Причиной была нехватка карет службы "103". Этим летом глава региона поручил подчинённым разобраться с проблемой и выделить средства для оснащения районных больниц техникой. А уже в октябре текущего года новая техника пополнила автопарки сельских скорых. Таким образом, 1 реанимобиль приехал в Кызылкогинскую районную больницу, 7 санитарных машин в было направлено в Курмангазинский район, 4 - в Кызылкогинский район, 3 - в Индерский район, 2 - в Исатайский, по 1 в Махамбетский и Жылыойский районы, 2 - в Макатский район и 2 для пригородных сел Атырау. Как отметили в управлении здравоохранения Атырауской области приобретение техники поможет решить проблему быстрого реагирования на экстренные вызовы в отдаленных сельских населенных пунктах. Напомним, в ходе посещения 7 районов и 72 сельских округов Атыраускокой области глава региона дал в общей сложности 223 поручения. Акимы районов отчитываются о выполнении поручений Нурлана НОГАЕВА в прямом эфире областного телевидения и на брифингах перед журналистами.