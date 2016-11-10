В АО «СНПС-Актобемунайгаз» заявило, что претензии у прокуроров вызвали разногласия в части исполнения компанией особых условий при приеме на работу иностранных специалистов.  snps222 Пресс-служба компании сообщает, что в 2015 году АО «СНПС-Актобемунайгаз» получило типовые разрешения на привлечение восьми иностранных специалистов, в том числе двух руководителей среднего звена и шести инженерно-технических работников. "При получении разрешений на привлечение указанных иностранных работников, в соответствии с особыми условиями, компания создала необходимые дополнительные рабочие места для граждан Республики Казахстан. В ходе проведенной прокуратурой Актюбинской области проверки возникли разногласия в части исполнения компанией особых условий, в связи с чем полученные ранее разрешения на восемь иностранных работников были отозваны. В связи с отзывом разрешений восемь иностранных работников своевременно и добровольно выехали за пределы Казахстана без нарушения правил пребывания иностранных граждан на территории РК", - говорится в официальном сообщении. Ранее сообщалось, что инвестор, получивший разрешение на трудоустройство восьми иностранцев, должен был создать ровно столько же рабочих мест для граждан Казахстана. Но проигнорировал эти правила.  