Устройство обнаружили возле мусорных контейнеров коммунальщики во время уборки улиц, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 6 августа в 10.55 в дежурную часть поступило сообщение о том, что работник ТОО «Жайық Таза Қала» при уборке территории, на пересечении ул.Айтиева и ул.Л.Толстого, возле мусорного контейнера в кустах обнаружил предмет похожий на гранату. На месте находки работали сотрудники местной полицейской службы и КНБ, спасатели. Тогда полицейские оцепили мусорные контейнеры, а также перекрыли дорогу. Однако заместитель управления полиции города Уральск Нурлан Бисенов заявил, что "все хорошо, ничего не случилось". Позже в департаменте полиции ЗКО отметили, что найденный предмет, похожий на гранату, с соблюдением всех мер безопасности был вывезен в безопасное место. Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, на момент обнаружения предмет, похожий на гранату, находился на боевом взводе и представлял опасность для окружающих, в связи с чем подразделениями специального назначения ДП ЗКО данный предмет был уничтожен путем детонирования взрыва на полигоне без проведения соответствующих экспертиз и исследований. - По данному факту досудебное расследование не проводилось, так как диспозиция статьи 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", предусматривает уголовную ответственность за незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. На основании этого было принято решение об оставлении данного факта без рассмотрения, - заявили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.