В Уральске хотят снести здание бывшего завода «Омега»

Корпусы здания являются бесхозными, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО Мади Отарбаев рассказал, что в области создана межведомственная комиссия, в состав которой входят уполномоченные органы. Выявлено 28 объектов недвижимости, которые в данное время простаивают, представляют собой угрозу и находятся в аварийном состоянии. В отношении них составлены материалы и направлены в суд для принятия конкретных решений. – Из 28 объектов 14 находятся на стадии завершения строительно-монтажных работ. Крупные сред