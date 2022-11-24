– Из 28 объектов 14 находятся на стадии завершения строительно-монтажных работ. Крупные среди них - это здание завода «Омега», куда мы выезжали вместе с комиссией. Он представляет собой угрозу жизни и здоровью населения. Это аварийное здание в настоящее время находится в залоге у банка, и вопрос о сносе должен решиться в ближайшее время. Думаю, до конца года в отношении этого здания мы примем конкретное решение. Сейчас идут торги, по итогам которых определится владелец. Он начнет снос строения, - отметил Мади Отарбаев.К слову, здание бывшего завода «Омега» расположено на улице Есенжанова. Объект стоит с 1 990 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
В Уральске хотят снести здание бывшего завода «Омега»
Корпусы здания являются бесхозными, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО Мади Отарбаев рассказал, что в области создана межведомственная комиссия, в состав которой входят уполномоченные органы. Выявлено 28 объектов недвижимости, которые в данное время простаивают, представляют собой угрозу и находятся в аварийном состоянии. В отношении них составлены материалы и направлены в суд для принятия конкретных решений. – Из 28 объектов 14 находятся на стадии завершения строительно-монтажных работ. Крупные сред